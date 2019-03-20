В Новой Зеландии бизнесмена арестовали за распространение видео теракта

Бизнесмен из Новой Зеландии заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч. Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета New Zealand Hearald.

Отмечается, что 44-летний Филип Невилл Арпс (Philip Neville Arps) в среду предстал перед окружным судом города Крайстчерч. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям и отказано в просьбе об освобождении под залог. Согласно решению суда, он останется под стражей до следующего слушания, которое должно состояться 15 апреля.