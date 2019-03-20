В Новой Зеландии бизнесмена арестовали за распространение видео теракта

Бизнесмен из Новой Зеландии заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч. Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета New Zealand Hearald.
Отмечается, что 44-летний Филип Невилл Арпс (Philip Neville Arps) в среду предстал перед окружным судом города Крайстчерч. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям и отказано в просьбе об освобождении под залог. Согласно решению суда, он останется под стражей до следующего слушания, которое должно состояться 15 апреля.
По данным издания, Арпс руководит компанией, которая находится под пристальным вниманием властей из-за использованного в логотипе нацистского символа.
Ранее обвинения в распространении трансляции атаки в Крайстчерче были предъявлены 18-летнему молодому человеку, имя которого не называется. Ему также было отказано в освобождении под залог. Следующее слушание по его делу состоится в апреле.