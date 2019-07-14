В Москву на переговоры прибыл оппозиционный депутат из Грузии

Депутат от грузинской оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия приехал в Москву, передает РИА Новости.

По словам депутата, в понедельник, 15 июля, в российскую столицу прибудут депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе. Они планируют провести встречу с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Как ранее сообщал председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, темой встречи станет сотрудничество в политической и гуманитарной сферах.

Отношения Грузии и России ухудшились после 20 июня, когда в Тбилиси начались протестные акции из-за ситуации с российской делегацией на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Россия ввела временный запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок в Грузию с 8 июля.

Также депутаты Госдумы предложили ответить на непрекращающиеся в Грузии антироссийские провокации рядом экономических мер (aif.ru)

| 2019-07-14T18:50:54+00:00 14 июля 2019, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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