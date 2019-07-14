В Москву на переговоры прибыл оппозиционный депутат из Грузии

Депутат от грузинской оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия приехал в Москву, передает РИА Новости.

По словам депутата, в понедельник, 15 июля, в российскую столицу прибудут депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе. Они планируют провести встречу с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Как ранее сообщал председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, темой встречи станет сотрудничество в политической и гуманитарной сферах.

Отношения Грузии и России ухудшились после 20 июня, когда в Тбилиси начались протестные акции из-за ситуации с российской делегацией на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Россия ввела временный запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок в Грузию с 8 июля.

Также депутаты Госдумы предложили ответить на непрекращающиеся в Грузии антироссийские провокации рядом экономических мер (aif.ru)