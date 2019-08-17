В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года над Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте и обвиняют в трагедии украинские власти, пишет РИА Новости.

Активисты призвали перенести уголовный процесс, открытие которого назначено в Нидерландах на 20 марта 2020 года и в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы «ответов на множество важнейших вопросов», пишет издание.