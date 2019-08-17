В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года над Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте и обвиняют в трагедии украинские власти, пишет РИА Новости.
Активисты призвали перенести уголовный процесс, открытие которого назначено в Нидерландах на 20 марта 2020 года и в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы «ответов на множество важнейших вопросов», пишет издание.
| 2019-08-17T22:13:25+00:00 17 августа 2019, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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