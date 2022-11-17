Гаагский суд признал Игоря (Стрелкова) Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, следовавшего рейсом MH17 и убийстве 298 его пассажиров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова председательствующего судьи Хендрика Стинхейса.

Еще один обвиняемый по делу Олег Пулатов признан невиновным, суд не смог доказать, что он имел отношение к запуску.

В суде заявили, что целью запуска ракеты, сбившей малайзийский «Боинг», был военный самолет.

«Суд придерживается того мнения, что ракета «Бук» была выпущена с умыслом, поскольку в тот момент имелось мнение, что самолет был военным, а не гражданским», — отметил Стинхейс.

Он добавил, что запуск был совершен ошибочно, но такая ошибка «не умаляет наличие умысла и преднамеренности».

Позже ожидается оглашение приговоров. Прокуратура Нидерландов требовала наказания четырем обвиняемым по делу — россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко в виде пожизненного заключения.