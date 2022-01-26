Нидерланды призывают Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу в адрес России по крушению малайзийского Boieng (рейс MH17) на Украине в 2014 году приемлемой в полном объеме, заявила на заседании в Страсбурге координатор оперативной группы по MH17 в нидерландском МИД Лизбет ван Хейст.