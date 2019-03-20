В Китае впервые нашли останки «беременной» древней птицы

Ученые нашли на северо-западе Китая отпечаток тела древней птицы, внутри которого сохранились фрагменты неправильно сформировавшегося яйца, предположительно убившего ее. Это первая находка такого рода, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, сообщает РИА Новости.

«Некоторые особенности в облике этого яйца раскрывают судьбу этой птицы. Его тонкая скорлупа свидетельствует о том, что самка в этот момент находилась в состоянии стресса, а многослойная структура, совершенно нехарактерная для птиц, говорит о том, что оно провело слишком много времени в ее утробе и не смогло ее покинуть», — пишут ученые.

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько «кладбищ яиц» на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине.