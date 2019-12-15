В Канаде был разыгран лотерейный билет с выигрышем в $6,8 миллионов

В Канаде разыгран лотерейный билет в национальной лотерее «6 из 49» с выигрышем в размере $6,8 млн. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Выпавшими номерами стали – 9, 12, 17, 23, 41 и 44. Бонус-число – 3.

Известно, что победителем стал житель франкоязычной канадской провинции Квебек.

Также был разыгран «утешительный приз» в размере $760 тыс. Билет был продан в провинции Онтарио.

Согласно правилам «6 из 49», для чтобы получить приз нужно предъявить выигрышный билет, а имя победителя становится достоянием общинности.