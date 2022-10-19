Вопрос приобретения билетов детям — актуальная тема для многих родителей. Со скольких лет надо покупать билет для ребенка, и до какого возраста чадо может посидеть на ручках у родителей?

В интервью # на эти вопросы отвечает Мелик Кадимов, прндставляющий известную в Азербайджане компанию по организации концертов и прочих мероприятий — MGM Production:

«Нас часто спрашивают о возрасте детей, которым надо или не надо покупать билеты на наши спектакли и представления. На данный момент наша компания практически единственная на рынке, у которой лимит покупки билетов для детей 5+, когда у других билеты требуют, если ребенку больше 3-х лет», — говорит Кадимов.

«Если родитель приходит с ребенком меньше 5 лет, то достаточно приобрести 1 билет. Малыш в этом случае сидит на руках у родителя», — поясняет организатор.

Если же зритель приходит с двумя детьми меньше 5 лет, то он покупает 2 билета, и при этом один ребенок сидит у него на руках, второй — рядом. Аналогично, если зритель приходит с двумя детьми и одному из них меньше 5 лет, то он покупает 2 билета — малыш сидит на руках, старший отдельно.

«Мы очень стараемся упростить, улучшить варианты приобретения билетов, снизить цены, чтобы и взрослые, и наши юные зрители могли получить максимум удовольствия от наших спектаклей», — заключил Мелик Кадимов.