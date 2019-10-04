В Иране отпустят задержанную российскую журналистку

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят, сообщил РИА Новости официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Собеседник агентства добавил, что ее задержали «для дачи ряда объяснений».

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил РИА Новости, что власти Ирана пока не проинформировали дипмиссию о намерении отпустить Юзик.

Ранее Ганенко рассказал агентству, что журналистка прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По неизвестной причине пограничники в аэропорту изъяли ее паспорт. Второго октября Юзик задержали в отеле.

Ганенко отметил, что журналистка не сообщала в российское посольство о ситуации с паспортом, «хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами».

Пресс-атташе добавил, что, по информации от матери задержанной, Юзик обвинили в работе на израильские спецслужбы.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в ведомство для разъяснения ситуации и защиты прав гражданки России пригласили посла Ирана.