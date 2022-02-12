Турецкая прокуратура требует 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения для известной тележурналистки Седеф Кабаш, которая была арестована в прошлом месяце по обвинению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кабаш, которая была задержана во время ночного полицейского рейда в Стамбуле 22 января после комментариев, которые она сделала об Эрдогане в телепрограмме, вышедшей в эфир на TELE1, была арестована по решению суда в тот же день.

По сообщениям турецких СМИ, обвинительное заключение предусматривает семь лет лишения свободы по обвинению в «оскорблении президента» и еще четыре года и восемь месяцев за «оскорбление государственного служащего» из-за ее высказываний в адрес министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра транспорта Адиля Караисмаилоглу.

В отдельном иске о диффамации Эрдоган потребовал от Кабаш 250 000 турецких лир (18 490 долларов США) в качестве компенсации морального вреда за ее, как он считает, оскорбительные высказывания в его адрес.

Двадцать девять международных правозащитных и журналистских организаций в совместном заявлении ранее в этом месяце призвали к освобождению Кабаш из-под стражи до суда и к прекращению судебных преследований независимых СМИ в Турции. (turkishminute.com)

