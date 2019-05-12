В Ингушетии запретили цирк с участием животных

Цирки больше никогда не будут давать представления в Магасе, сообщает EURASİA Daily, ссылаясь на заявление мэра столицы Ингушетии Беслана Цечоева.

«После глубокого изучения всей сути цирка, а также условий содержания животных идея с цирком в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа. Жестокость по отношению к ним непростительна. Заставлять животных совершать какие-либо действия против их воли — это высшая степень безнравственности человека, отсутствия чувства вины и ответственности, кощунство с его стороны. Цирк — это самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий. Более того, когда мы приводим своих детей в цирк, то показываем именно то отношение, которое категорически запрещено к животным, а именно жестокость и бесчеловечность», — сказал Цечоев.

По словам градоначальника, в столице Ингушетии никогда не будет развлечений с использованием содержащихся в неволе диких животных. Вместо цирковых зрелищ в Магасе будут проходить акции, направленные на формирование у горожан любви к животным. Властями столицы Ингушетии будут организовываться общественные мероприятия по зоозащите.