Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, адресованное жителям и старейшинам соседней Ингушетии, в котором предложил в трёхдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии. Если же обвинения будут необоснованными и оскорбительными, сказал он, для него не существуют никаких законов и он пойдёт на всё.

В опубликованном в инстаграме обращении Кадыров говорит, что не оставит «тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство его народа, его рода, семьи и лично его». Он добавил, что будет ждать ответа трое суток. Гнев Кадырова вызвали извинения начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиева. Вопреки традиции, он просил прощения не у Кадырова, а за объятия с ним.

Кроме того, в обращении Кадыров в очередной раз угрожает пересмотреть границы Чечни и Ингушетии. Кадыров заявил, что по соглашению об изменении границ между соседними регионами от 26 сентября 2018 года у Ингушетии остались чеченские села. «Клянусь вам именем Всевышнего, будь проклят я и мой род, если я не говорю правду: я делал все так, как просило ваше руководство. Я пошел на уступки, оставил наши села. Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», – заявил глава Чечни.