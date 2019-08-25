В ходе воскресных торгов понизились мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа, пишет RT.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив 54,17 доллара за баррель.

Добавим, одной из причиной ослабления позиций рубля аналитики назвали снижение цен на нефть с 74 долларов в конце апреля до 59 долларов в августе.

При этом сообщалось, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, увеличив доходы нефтяных компаний РФ. Российские нефтяники получили дополнительно 905 миллионов долларов с ноября 2018-го по июль 2019 года (aif.ru)

| 2019-08-25T10:20:24+00:00 25 августа 2019, 11:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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