В ходе воскресных торгов понизились мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа, пишет RT.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив 54,17 доллара за баррель.

Фьючерсы на Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до 59,34 долара за баррель.

Добавим, одной из причиной ослабления позиций рубля аналитики назвали снижение цен на нефть с 74 долларов в конце апреля до 59 долларов в августе.

При этом сообщалось, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, увеличив доходы нефтяных компаний РФ. Российские нефтяники получили дополнительно 905 миллионов долларов с ноября 2018-го по июль 2019 года (aif.ru)