Цены мартовских фьючерсов на газ по итогам среды снизились на 1,2%, но превысили отметку в 800 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает #, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость газа составила 780 долларов США. После недолгого роста цены резко упали примерно на 5% от расчетной цены вторника, а затем в течение торговой сессии почти отыграли утреннее падение и показывали слабую динамику. Максимальный показатель составил 840 долларов США, минимальный — 760 долларов США. По итогам среды стоимость фьючерсов составила 825 долларов за тысячу кубометров.

Накануне цены упали более чем на 10% на фоне ослабления геополитических опасений.