В Гонконге вышли на новую акцию протеста до 230 тыс. демонстрантов

Около 230 тыс. активистов, ранее устраивавших протесты на острове Гонконг, в воскресенье вышли на демонстрацию впервые в материковой части города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию RTHK.

Участники шествия собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Оценивая количество собравшихся, полиция называет цифру в 56 тыс. человек.

Цель акции — привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге, где вспыхнули массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции.

Месяц назад в этой автономной территории вспыхнули массовые протесты против инициированного местной администрацией законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности власти согласились отложить рассмотрение данной инициативы на неопределенный срок, однако это не остановило волну выступлений продемократических активистов.

В минувший понедельник, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов из числа студентов штурмовали здание Законодательного совета. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь и устроили погромы. Полиция применила для разгона слезоточивый газ.