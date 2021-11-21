Десятки тысяч человек приняли участие в протестной акции в Вене против новых антиковидных мер правительства Австрии в субботу, 20 ноября. Полиция Вены оценила приблизительное число участников акции в городе в 35 тысяч человек. По данным организаторов мероприятия из правопопулистской Австрийской партии свободы, в протестах приняло участие свыше 100 тысяч человек.

Протестный марш практически полностью парализовал дорожное движение в центре Вены. Участники скандировали «Свобода», несли транспаранты, осуждающие политику властей по борьбе с коронавирусом, многие из них были без обязательных в Австрии медицинских масок FFP2. «Ситуация напряженная», — прокомментировал обстановку представитель городской полиции. Однако, несмотря на отдельные инциденты, когда демонстранты кидали бутылки в сотрудников полиции, акция прошла относительно спокойно. За нарушение общественного порядка было задержано 10 человек.

С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших. (DW)