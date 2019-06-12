В Гонконге полиция назвала протесты массовыми беспорядками

 Глава полиции Гонконга Стефен Ло назвал столкновения с протестующими, выступающими против поправок к закону об экстрадиции, «массовыми беспорядками», заявив, что полиция была вынуждена применить силу, сообщает газета South China Morning Post.
В среду полиция несколько раз применила слезоточивый и перцовый газ, когда протестующие прорвались через металлические ограждения у здания законодательного собрания города.
«Теперь это уже массовые беспорядки. У нас не осталось выбора, кроме как применить силу, чтобы остановить этих участников беспорядков от попыток прорвать нашу линию защиты», — цитирует Стефена Ло издание.
Глава полиции осудил подобное «безответственное поведение», подчеркнув, что нет необходимости наносить телесные повреждения ни в чем неповинным людям, чтобы выразить свое мнение. «Мы призываем всех воздержаться от действий, о которых они будут жалеть до конца своей жизни», — подчеркнул он.(РИА Новости)
| 2019-06-12T13:53:01+00:00 12 июня 2019, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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