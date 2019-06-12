В Гонконге полиция назвала протесты массовыми беспорядками

«Теперь это уже массовые беспорядки. У нас не осталось выбора, кроме как применить силу, чтобы остановить этих участников беспорядков от попыток прорвать нашу линию защиты», — цитирует Стефена Ло издание.

Глава полиции осудил подобное «безответственное поведение», подчеркнув, что нет необходимости наносить телесные повреждения ни в чем неповинным людям, чтобы выразить свое мнение. «Мы призываем всех воздержаться от действий, о которых они будут жалеть до конца своей жизни», — подчеркнул он.(РИА Новости)