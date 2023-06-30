Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Ранее телеканал BFM сообщал, что в 13:00 Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

Как указывает телеканал, отсутствие Макрона на саммитах ЕС «является крайне редким событием». По его сведениям, традиционно в этих случаях главу французского государства заменяет канцлер Германии.