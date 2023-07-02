Германия с беспокойством следит за событиями во Франции, где в ряде городов пятые сутки не утихают беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в летнем интервью общественно-правовой медиакомпании ARD, вышедшем в эфир в воскресенье, 2 июля.

Берлин видит во Франции «дружелюбную соседнюю страну», отметил глава немецкого правительства. Он выразил уверенность в том, что Французской Республике не грозит нестабильность, а ее президент Эмманюэль Макрон «отыщет способы обеспечить быстрое улучшение ситуации». Днем ранее глава французского государства отложил государственный визит в Германию, запланированный на 2-4 июля.

Протесты под Парижем вспыхнули в ночь на 28 июня после убийства полицейским юноши в Нантере. Подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу.

Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Позднее беспорядки распространились на несколько других городов. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. К утру 2 июля общее число задержанных превысило 2000 человек. (DW)