В Германии самолет с людьми застрял на дереве

Небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на западе Германии. Н в перевернутом положении. Находившиеся на борту два человека были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщил накануне Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Предполагается, что его снесло на деревья порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

| 2019-05-26T13:19:55+00:00 26 мая 2019, 15:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss