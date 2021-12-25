Корабль Военно-морских сил (ВМС) США Milwaukee останется на базе в заливе Гуантанамо на Кубе из-за вспышки коронавируса среди экипажа. Все военные моряки были вакцинированы, сообщила в пятницу пресс-служба Четвертого флота ВМС, штаб которого находится в Джексонвилле (штат Флорида).

«USS Milwaukee, боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom, остается в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе флота, все инфицированные изолированы. У некоторых из них симптомы ковида выражены слабо.

К зоне ответственности Четвертого флота ВМС США относятся Карибский бассейн, Центральная и Южная Америка. Флот находится в оперативном подчинении Южного командования США (SOUTHCOM).