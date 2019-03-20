В ФРГ потребовали объявить посла США персоной нон грата

Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал в немедленном порядке выслать посла США Ричарда Гренелла из Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Гренелл выступил с критикой в сторону Германии за то, что страна не стремится выделять НАТО по 2% от ВВП на оборону.

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы», — отметил Кубики.

По его словам, вмешательство Гренелла в политику суверенной федеративной республики нельзя терпеть. В связи с этим, он призвал главу МИД Хайко Мааса объявить посла персоной нон грата.