Официальный представитель парламента Ливии Абдалла Блихак заявил ТАСС, что Палата представителей страны намерена объявить британского посла персоной нон грата и потребовать его выдворения из страны.

Сообщается, что этот вопрос будет решаться голосованием 28 декабря. Так хотят решить дипломатическую судьбу посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл.

Причиной стало заявление Лондона о дальнейшей поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, которое должно было сложить свои полномочия 24 декабря. Также Британия отказалась признавать какие-либо параллельные структуры.(Газета.Ru)