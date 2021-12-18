Глава комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдовы Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата, сообщает РИА Новости.

Это предложение возникло в связи с участием Васнецова в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Гузун уточнил, что потребуется официальное решение для объявление Васнецова персоной нон грата.

В правительстве Молдовы заранее объявили о том, что не признают выборы в Преднестровье.

Напомним, что 60% жителей Преднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался независимости до распада СССР. В 1992 году Преднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Еще в 2019 году МИД Молдовы вызывал Васнецова в связи сообщениями об открытии представительства Преднестровья в Москве. Посол объяснял, что речь идет о некоммерческой организации, представляющей юридические услуги жителям приднестровского региона.

В МИД РФ также заявляли о начале работы фонда «Приднестровье», который должен помогать налаживанию культурных и социально-экономических связей (aif.ru)