В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана

Восьмой раунд переговоров США и движения «Талибан» пройдет в Дохе 3 августа, сообщает агентство Рейтерсо ссылкой на власти.
США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.
По данным агентства, очередной раунд переговоров является «самым важным» для прекращения войны в Афганистане. Согласно осведомленным источникам агентства, в завершение восьмого раунда переговоров стороны могут прийти к соглашению, которое способствует выводу иностранных войск из страны.
Ранее официальный представитель политического офиса «Талибан» в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения «Талибан» в ходе седьмого раунда переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
Межафганская конференция в Дохе в Катаре прошла 7-8 июля. В двухдневной конференции приняли участие более 60 афганских представителей, включая членов радикального движения «Талибан». После долгих прений в ночь на 9 июля делегаты приняли итоговое заявление, в котором обязались свести до нуля потери среди гражданского населения Афганистана и обеспечить защиту образовательных и медицинских учреждений.
| 2019-08-03T10:51:48+00:00 3 августа 2019, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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