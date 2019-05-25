В Дашкесане выпал град диаметром 16 мм

Как сообщили Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 мая днем в западных районах, 25 ночью и утром местами прошли грозы, дождь. В Дашкесан-Гедабекской зоне осадки приняли интенсивный характер, выпал град, сообщает Report.

Количество выпавших осадков в Чайкенде (Гейгель) составило 21 мм, в Дашкесане — 20 мм (20% месячной нормы), Гедабеке — 19 мм (17% месячной нормы), Тертере — 17 мм (33% месячной нормы), Агдере (Ордубад) — 12 мм, Гейгеле — 9 мм, Астаре — 7 мм, Балакяне — 6 мм, Бейлагане, Имишли, Сарыбаше (Гах) и Гяндже — 5 мм, в Кюрдамире — 4 мм, Джафархане, Джейранчёле, Загатале, Нафталане — 3 мм, Барде, Мингячевире, Гёйчае, Зардабе, Нефтчале, Агстафе, Шамкире, Товузе — 2 мм, Шаруре, Евлахе, Сабирабаде, Сальяне, Газымамеде, Билясуваре, Агсу, Кишчае (Шеки) — 1 мм.

В Тертере наблюдался сильный ливень, в Юхары Агджакенде град диаметром 13 мм, в Дашкесане — град диаметром 16 мм.

Из-за проливных дождей в Юхары Агджакенде повысился уровень воды в Гёранчае.

Скорость западного ветра в Дашкесане составила 28 м/с, в Шахдаге — 16 м/с.