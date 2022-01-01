В Хургаде на востоке Египта 1 января выпал град. Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города.

Так, наблюдаются очень крупные градины, размером с перепелиное яйцо.

Пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей.

Ранее в субботу сообщалось, что более 230 авиарейсов, соединяющих остров Хоккайдо с другими частями Японии, были отменны из-за сильного снегопада. В западной Японии 25 человек провели ночь в поезде из-за упавших на рельсы и провода деревьев.