В Бангладеш 14 человек погибли из-за ударов молнии

Четыре человека, среди которых отец с двумя взрослыми сыновьями, погибли в округе Пабна на западе страны, когда они работали в поле недалеко от местной школы.

В округе Майменсингх на севере Бангладеш во время ловли рыбы погиб молодой рыбак в результате удара молнии, а его брат пострадал. Вскоре ему оказали первую помощь. Также погибли молодой человек и мужчина, который занимался плетением бус, передает РИА Новости.

Три человека грузили бананы в машину в округе Чуаданга на западе Бангладеш, когда их настигла стихия. Местный полицейский подтвердил газете, что в округе Сунамгандж в центральной части страны погибли отец и его 12-летний сын, когда они ловили рыбу. Их отвезли в больницу, но спасти их не удалось — врачи констатировали смерть.