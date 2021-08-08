В результате удара молнии в Бангладеш погибли по меньшей мере 17 гостей свадьбы. Об этом сообщает bdnews24.com.

В публикации отмечается, что инцидент произошел, когда группа участников свадебного мероприятия спустилась с лодки в прибрежном городе Шибгандж и направлялась к дому невесты.

Очевидцы произошедшего отмечают, что в людей попало несколько разрядов молнии.

Представитель пожарной службы Мехерул Ислам сообщил, что на месте было обнаружено 16 тел. Еще 14 человек, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в больницу. Спустя несколько часов была подтверждена смерть еще одного гостя свадьбы.

В публикации отмечается, что жених также получил ранения. Невесты в группе пострадавших не было.