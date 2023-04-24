По меньшей мере девять человек погибли в результате ударов молний во время грозовых ливней в Бангладеш.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что гибель людей была зарегистрирована в различных районах округов Сунамгандж, Маулвибазар и Силхет. Большинство инцидентов произошло в воскресенье в сельской местности, когда люди работали в поле.

В 2016 году Бангладеш объявила удары молний стихийным бедствием. В последние несколько лет в этой стране ежегодно регистрируются сотни подобных смертей.