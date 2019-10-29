В Баку состоялась премьера фильма об Исмаиле Шихлы с участием Несрин Джавадзаде

В Международном Центре Мугама состоялась премьера долгожданного фильма Ölən dünyanın yaddaşı, сообщает #.

Фильм посвящен 100-летию со дня рождения величайшего азербайджанского литератора, педагога, общественного деятеля, народного писателя Исмаила Шихлы. Мероприятие прошло в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея народного писателя.

События в фильме разворачиваются вокруг последнего романа писателя Ölən dünyam («Мир мой умерший»).

«Это эпохальное произведение, и когда я писал сценарий, меня ни на минуту не покидала мысль о том, насколько неоценимо все творчество Исмаила Шихлы», — говорит автор и режиссер картины, известный публицист Ариф Алиев.

В картине снялась звезда турецкого кинематографа, наша соотечественница Несрин Джаваздазе. Одна из самых красивых девушек Азербайджана, по мнению авторитетных изданий, исполнила в фильме роль случайной попутчицы Фарруха Шихлинского, младшего сына великого писателя.

«Несрин – профессиональная актриса, у нее ряд престижных премий и наград в кино. Я же человек абсолютно далекий от этой сферы. Мне до сих пор странно осознавать, что я исполнил одну из главных ролей. На самом деле я просто играл самого себя, это и стало решающим моментом, когда я все же согласился на съемки с такой знаменитой актрисой», — рассказывает в интервью # Фаррух Шихлинский.

Надо отдать должное новоиспеченному актеру – на экране он смотрелся настолько гармонично и профессионально, что зритель ни за что не догадался бы, что это его дебют в кино.

Основное действие фильма происходит в вагоне поезда Баку – Евлах. Герои следуют каждый по своему пути, но их нежданное общение уносит зрителя в глубокий, интересный диалог, выливающийся в красивую концовку.

Несрин Джавадзаде удалось блеснуть во всей красе даже в этой небольшой, но содержательной роли.

Фильм смотрится на одном дыхании, оставляя при этом целый спектр эмоций как свидетельство того, что над картиной работала команда единомышленников, способная воплотить достойную идею в красивую историю. Да еще и с такой эффектной концовкой…

«По сути, мы видим в этом фильме то, что запросто могло бы произойти в реальной жизни», — говорит Фаррух Шихлинский.

Выступая на мероприятии, старший сын Исмаила Шихлы – Эльчин Шихлинский поблагодарил президента страны Ильхама Алиева и вице-президента Мехрибан Алиеву за заботу и внимание к творчеству своего отца и достойную организацию юбилейных мероприятий.

Он также поблагодарил каждого пришедшего зрителя и всех, кто был причастен к созданию фильма Ölən dünyanın yaddaşı.

Несрин Джавадзаде не смогла присутствовать на премьере из-за насыщенного рабочего графика и новых съемок.

В интервью # актриса с большой теплотой отзывалась о своем участии в картине:

«Это был прекрасный день, проведенный на съемочной площадке в Азербайджане, в кругу моих близких и друзей. В этом году мы отмечаем 100-летие великого писателя Исмаила Шихлы, и, конечно же, я с большой радостью приняла приглашение сняться в этом фильме. Мне посчастливилось сниматься с младшим сыном Исмаила Шихлы — Фаррухом. Роль в картине стала для меня знаковой…», — заявила Н.Джавадзаде.