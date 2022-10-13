В Баку состоялась премьера фильма «Командир», основанного на истории, произошедшей в ходе операции «Щит Евфрата» ВС Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Один из режиссеров и ведущие актеры фильма Мерт Кылыч и Аслыхан Гюнер Кылыч и многие гости посетили гала-представление в Ganjlik Mall Cinema Plus.

На вечере, организованном при поддержке бакинского отделения Института Юнуса Эмре, бакинские кинозрители проявили большой интерес к паре Аслыхан Гюнер и Мерт Кылыч.

В заявлении для прессы Мерт Кылыч сказал, что интерес азербайджанцев к фильму сделал его счастливым и гордым.

Мерт Кылыч отметил, что фильм, созданный на основе реальной истории, рассказывает о борьбе турецких солдат за спасение тел своих друзей-шехидов.

Аслихан Гюнер Кылыч выразила надежду, что зрителей ждет очень хороший фильм и все уйдут довольными.

Директор бакинского отделения Института Юнус Эмре Сельчук Каракылыч сказал, что институт является учреждением, которому поручено продвижение интеллектуального накопления и культурного капитала Турции за рубежом.

Заявив, что они также борются за то, чтобы рассказать историю победы Азербайджана в Карабахе, Каракылыч сказал:

«Несомненно очевидно, что карабахская война была великой военной победой. Как и в фильме «Командир», ясно, что победа Азербайджана должна быть представлена всему миру с участием опытных турецких актеров. Сегодня мы хотели показать, как делается военный фильм и как этот бизнес можно вывести на международную арену.