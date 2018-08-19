В Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно облачно, временами пасмурно в основном без осадков.

Временами порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем 25-29°.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24°.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) также будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25° тепла.

По причине усиления северо-западного ветра лицам, собирающимся на пляж, рекомендуется, быть бдительными.

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