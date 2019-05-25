Футбольный фестиваль в Баку

Сегодня на бакинском Бульваре открылся фан-фестиваль, посвященный финалу Лиги Европы, в котором 29 мая встретятся английские клубы «Арсенал» и «Челси».

Звездными гостями фестиваля стали англичанин Майкл Оуэн и итальянец Франческо Тольдо. В открытии также приняли участие глава местного Оргкомитета, первый вице-премьер Ягуб Эюбов, а также руководство АФФА во главе с Ровнагом Абдуллаевым.

Посетители фестиваля имели возможность сфотографироваться с Оуэном и Тольдо, а также воспользоваться различными развлекательными объектами, установленными специально к старту фестиваля.

Основной вход на территорию фан-зоны – около Азербайджанского государственного кукольного театра. Вход — свободный. Фестиваль продлится до 29 мая включительно.

В оставшиеся до финала дни болельщики смогут сфотографироваться с кубком Лиги Европы, послушать выступления известных азербайджанских исполнителей, поиграть в футбол, испытать себя в виртуальных играх, завоевать различные призы.