В Иране футбольный матч первой лиги между командами муниципалитета Астарины и «Мес Шахрбабак» был задержан из-за того, что на поле стадиона «Вахдат» приземлились два вертолета. На одном из них летел помощник президента России Игорь Левитин, на втором — иранские чиновники, сообщает агентство IRNA.

Одновременно с проведением матча в порту Астара проходила церемония открытия железнодорожной линии Иран-Россия. Помимо Левитина, на ней присутствовал губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси и представители минтранса Исламской Республики.

На встрече с иранскими чиновниками Левитин выразил готовность России начать совместно производить вертолеты, а также автомобили и сельскохозяйственную технику.

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в ответ поблагодарил российские компании, участвующие в строительстве транспортной инфраструктуры в стране. Он также призвал проводить торговые операции в своих валютах, чтобы решить многие банковские проблемы в торговле между двумя странами в условиях санкций. (moscowtimes.ru)