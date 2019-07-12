В Бакинском метро возникла проблема с механизмом дверей вагона

В Бакметрополитене возникла проблема с одной из дверей поезда, движущегося в направлении «Дарнагюль» — «Хази Асланов», сказал в пятницу Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря проблема возникла в 07:59 по местному времени. «С одним из поездов, остановившемся на перроне станции «Иншаатчылар» возникла проблема с механизмом закрытия дверей. Проблема была устранена и поезд продолжил движение по линии. В связи с технической неполадкой в интервале движения поездов возникла пятиминутная задержка», — сказал Мамедов.