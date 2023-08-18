Между силами безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и миротворцами ООН, дислоцированными на острове, возникла напряженность.

Как сообщают турецкие СМИ, причиной этого стало строительство с территории ТРСК дороги к селу Пиле на Зеленой линии, которая находится под контролем миротворцев ООН.

Миротворцы ООН попытались помешать строительству дороги и установили бетонные заграждения на территории. В результате между сторонами возник конфликт.

Министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу прокомментировал ситуацию и заявил, что строительство дороги не будет остановлено.