В Азербайджане за год из незаконного оборота изъяты более 2,5 тонны наркотических средств

В 2018 году министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом, Службой государственной безопасности, Государственной пограничной службой и Пенитенциарной службой министерства юстиции Азербайджана из незаконного оборота были изъяты две тонны 553 килограмма 570,976 грамма различных наркотических средств, в том числе 14819 кустов конопли.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В целом за отчетный период правоохранительными органами были выявлены 3305 фактов в этой сфере, из которых 897 относились к незаконному приобретению, хранению, перевозке, пересылке или продаже наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров для продажи, 2124 — незаконному приобретению и хранению наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров не для продажи, 234 — незаконной культивации растений наркотического свойства, 50 — к иным нарушениям в данной сфере.