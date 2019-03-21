В Азербайджане станут тратить больше средств на лечение диабета

В 2019 правительство Азербайджана направит на приобретение лекарств для больных сахарным диабетом 44 миллиона манатов, что на 22,2 процента или восемь миллионов манатов больше показателя прошлого года, сообщает Trend.

В рамках Государственной программы по сахарному диабету, в 2018 году из госбюджета на эти цели было выделено 36 миллионов манатов.

Отметим, в Азербайджане зарегистрированы более 263 тысяч больных сахарным диабетом, в том числе 53 тысячи с сахарным диабетом I типа (инсулиннозависимый диабет).

| 2019-03-21T11:05:43+00:00 21 марта 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss