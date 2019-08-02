В Азербайджане создана Ассоциация производителей саженцев

По инициативе физических и юридических лиц, занимающихся выращиванием саженцев, и при поддержке министерств сельского хозяйства, а также, экологии и природных ресурсов, учреждено Общественное объединение «Ассоциация производителей саженцев Азербайджана».

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим, с участием представителей обоих министерств, фермеров, занятых производством саженцев, в Центре аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства состоялось учредительное собрание

Основной целью ассоциации является развитие этой сферы посредством новых технологий и обеспечение внутреннего спроса.

На мероприятии выступил заведующий отделом работы с фермерами, ассоциациями и кооперативами министерства сельского хозяйства Араз Исмаилов. Он, проинформировал присутствующих о проделанной работе по развитию аграрной сферы в стране, отметил, что в «Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, одной из основных целей является создание ассоциаций, связанных с различными областями сельского хозяйства, в том числе, сферой производства саженцев.

Исмайылов подчеркнул, что в последнее время увеличивается число ассоциаций, специализирующихся в сельскохозяйственной сфере, которые могут сыграть важную роль в развитии аграрного сектора.

«В Азербайджане с древних времен занимались производством саженцев. Одной из основных задач является развитие этого дела, с применением инновационных технологий. Надеюсь, что ассоциация послужит распространению и широкому использованию саженцев, а также формированию нового поколения молодых фермеров, занятых в этой сфере»,- сказал Исмаилов.

Заведующий отделом организации и мониторинга садоводства и виноградарства министерства сельского хозяйства Тофиг Рзаев сообщил, что в направлении развития производства саженцев в стране поставлены задачи. В Азербайджане оказывается государственная поддержка для развития этой сферы.

Далее выступил заведующий сектором лесных саженцев и семеноводства департамента развития лесов минэкологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов. Он отметил, что деятельность ассоциации способствует образованию в стране новых хозяйств по выращиванию саженцев, и таким образом устранению зависимости от их импорта.

Затем выступили фермеры, занимающиеся выращиванием саженцев, пообещав, что примут активное участие в деятельности ассоциации.

На заседании также был сформирован состав Совета правления, состоящий из семи членов. Зафар Новрузов был избран председателем, а Мухаммед Базаров – заместителем председателя правления.