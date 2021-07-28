Представители туристического сектора Азербайджана создали новую организацию под названием «Ассоциация туристических компаний и отелей Азербайджана».

Об этом сообщил один из соучредителей вновь созданной структуры Низамеддин Гусейнзаде.

По его словам, в настоящее время в стране имеются большие возможности для развития туристического сектора: «Несмотря на серьезный урон от пандемии в Азербайджане и во всем мире, уже идет процесс развития туристического сектора, растет и число учреждений, проявляющих интерес к этому сектору. Создание НПО является реальным выражением этой тенденции.

Организация, утвержденная Министерством юстиции, будет представлять собой объединение юридических и физических лиц».

Соучредитель отметил, что целью создания НПО является возрождение туристического сектора: «В частности, программы в сфере социального туризма носят более актуальный характер. С другой стороны, предпочтения будут отданы проектам, связанным с туристическим потенциалом освобожденных территорий, а также с пропагандой природных ресурсов региона в мире. Эти шаги будут играть важную роль в развитии туристической индустрии. Проекты уже стартовали, и в ближайшее время общественность будет проинформирована о них».