В Азербайджане пройдет встреча министров сельского хозяйства стран ОЭС

«Азербайджан и другие страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достигли значимых продвижений в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем, полагаю, что сотрудничество в данной сфере следует усилить».

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр отметил, что 3-4 декабря этого года в Азербайджане предлагается провести 6-ю встречу министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества: «На этом важном мероприятии, которое состоится в Баку, мы ждем участия высокопоставленных делегаций ваших стран».

| 2019-11-09T18:38:08+00:00 9 ноября 2019, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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