Освобожден от должности министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
Согласно распоряжению, Бахруз Сурхай оглу Байрамов освобожден от должности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики поручено заместителю министра Хаяле Халыгверди гызы Дадашовой.