В Азербайджане предотвращено распространение пожара на заповедные леса

Предотвращено распространение пожара в селах Хырса и Агязы Гахского района на территорию Илисуйского государственного природного заповедника.

Как сообщил в субботу Trend директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, пожар, возникший вблизи границ Илисуйского государственного природного заповедника по причине поджога неизвестными лицами сжатых и скошенных участков на территориях сел Хырса и Агязы Гахского района, мог распространиться на леса.

«В связи с этим выражаю благодарность от имени министерства жителям близлежащих сел, сотрудникам местных структур, МЧС за их труд и доблесть, проявленную в тушении пожара», — заявил представитель минэкологии.

| 2019-07-20T13:15:27+00:00 20 июля 2019, 14:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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