В Азербайджане предотвращено распространение пожара на заповедные леса

Предотвращено распространение пожара в селах Хырса и Агязы Гахского района на территорию Илисуйского государственного природного заповедника.

Как сообщил в субботу Trend директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, пожар, возникший вблизи границ Илисуйского государственного природного заповедника по причине поджога неизвестными лицами сжатых и скошенных участков на территориях сел Хырса и Агязы Гахского района, мог распространиться на леса.

«В связи с этим выражаю благодарность от имени министерства жителям близлежащих сел, сотрудникам местных структур, МЧС за их труд и доблесть, проявленную в тушении пожара», — заявил представитель минэкологии.