В армии Хафтара заявили, что наступление на Триполи идет с семи направлений

Операция Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в столичном регионе идет по плану. Войска наступают на Триполи с семи направлений, заявил в воскресенье официальный представитель ЛНА, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, пресс-конференцию которого транслировал телеканал Sky News Arabia.

«Военная операция в Триполи идет по намеченному ранее плану. Армия сорвала предпринятую сегодня противником контратаку и развивает наступление по семи направлениям, — сказал он. — Наши подразделения вступили в район Халля-эль-Фурджан [в 10 км к югу от центра столицы]».

По словам аль-Мисмари, хафтаровцы ранее днем отбили нападения формирований, лояльных Правительству национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа, в районе международного аэропорта Триполи (не функционирует с 2014 года). «ВВС наносили удары по позициям вооруженных группировок в окрестностях аэропорта для поддержки сухопутных войск, продвигающихся по этой оси, — отметил генерал. — И это был первый раз, когда мы задействовали боевую авиацию против врага в окрестностях Триполи».(ТАСС)