В 15% соли от йода одно название

30 октября возле соленого озера в поселке Мазасыр житель поселка Шахин Салахов выстрелил из охотничьего ружья в своего зятя Мусу Новрузоглу и ранил его в ногу.

Пострадавший был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело по статье 127.2.3 (причинение менее тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса АР.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел из-за соли. Оказалось, что родственники, занимались добычей соли на озере и не поделили вырученные за продажу деньги. В управлении полиции Абшеронского района подтвердили факт ранения Мусы Новрузова.

Если вокруг озера действительно поставлены ограждения, как сообщали местные СМИ, то каким образом Салахов и Новрузов могли заниматься добычей соли?

Как сообщили нам сотрудники муниципалитета поселка Масазыр, никакого ограждения вокруг озера нет.

«Сетка у озера поставлена лишь вдоль проезжей части дороги, чтобы водители не бросали мусор», — сообщил «Зеркало» сотрудник муниципалитета.

28 апреля 2018 года в # была опубликована статья под названием «Соль с примесью». В статье рассказывалось о добыче «Azеrsun Holdinq» сырья для производства соли в озере Масазыр, куда сливаются канализационные воды из близлежащих домов.

Как нам удалось выяснить, сточные воды продолжают сливаться в Масазырское озеро.

По словам руководителя Союза потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, соль производства компании «Azеrsun Holdinq» полностью соответствует существующим нормам. «27 декабря 2001 года Милли Меджлис Азербайджана принял Закон «О йодировании соли с целью массовой профилактики йододефицитных заболеваний». Компания «Azеrsun Holdinq» выполняет все требования этого закона. Однако в Азербайджане добычей соли также занимаются и отдельные кустари», — заявил Эюб Гусейнов.

Как заявил Гусейнов, кустари сдают соль в маленькие цеха, где ее даже не очищают. «Приблизительно 15% всей добываемой соли в Азербайджане является недостаточно йодированной. Так как в этих цехах соль, вопреки требованиям закона, не очищается от тяжелых металлов и недостаточно йодируется. Я неоднократно сообщал об этом в Агентство продовольственной безопасности, но это ведомство никак не отреагировало на мои обращения», — сообщил Эюб Гусейнов.

Пресс секретарь Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, к которому мы обратились, в течение двух дней не мог найти ответ на вопрос: Почему Агентство не реагирует на сообщения о неочищенной и не йодированной соли? Сначала Мансур Пириев обещал выяснить все и перезвонить, потом попросил перезвонить нас. А когда мы перезвонили, просто не ответил на звонок. Несолоно хлебавши, мы дописали статью…

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