В датском управлении по здравоохранению заявили, что правительство Дании планирует закупить 2 млн таблеток с йодом «на случай ядерной аварии в непосредственной близости» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В датском ведомстве подчеркнули, что спецоперация Российской Федерации на Украине показала, что «мир непредсказуем».

«Поэтому датское управление здравоохранения пересмотрело объемы запасов йода в Дании, которые должны быть использованы в случае ядерной аварии в непосредственной близости от нас…, датское управление здравоохранения рекомендовало увеличить текущий запас, закупить 2 млн таблеток с йодом», — говорится в заявлении датского управления по здравоохранению.

Там подчеркнули, что данное решение основывается на «прогнозах» агентства по чрезвычайным ситуациям Дании. В ведомстве подчеркнули, что таблетки с йодом следует принимать «только в случае ядерных аварий в непосредственной близости» от Дании.

Ранее член Национального парламента Франции Эмили Кариу обратилась в парламент с требованием нарастить запасы йодосодержащих препаратов и проверить уже существующие запасы из-за произошедших возле украинских атомных станций вооруженных столкновений.