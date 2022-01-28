Примерно полтора месяца назад, точнее — 13 декабря 2021 года в Баку произошло массовое отравление донером. Все отравившиеся — семеро мужчин и одна женщина заявили, что купили накануне куриный донер в ресторане «Dönər Market».

Тогда же редакция # попыталась разобраться в этой истории. Поговорив с администратором ресторана Орханом Агаевым, мы выяснили, что уже два года они работают на вполне законном основании, имея сертификат Агентства продовольственной безопасности. Агаев отметил, что соответствующий сертификат также имеется и у компании, которая занимается поставками мяса в ресторан «Dönər Market». Однако, несмотря на все просьбы журналистов, администратор не назвал компанию-поставщика.

С аналогичной просьбой мы обращались и к главе пресс-службы Агентства продовольственной безопасности Мансуру Пириеву. Он пообещал нам выяснить название компании-поставщика мяса, но, к сожалению, мы так и не дождались от него информации.

Вот уже полтора месяца идет расследование данного вопроса, но соответствующие структуры и правоохранительные органы до сих пор скрывают от общественности название компании-поставщика мяса в ресторан «Dönər Market».

# вновь попыталось выяснить название компании, которая занималась поставками мяса в ресторан «Dönər Market». Ведь за это время мясо от этого поставщика могли получить и другие рестораны нашего города, где донеры – очень популярный вид фаст-фуда.

Как заявил нашему корреспонденту председатель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, правоохранительные органы обязательно должны сообщить общественности название компании–поставщика мяса. «Ведь отравление может повториться», — говорит Эюб Гусейнов.

Напомним, что по факту отравления в ресторане «Dönər Market» министерством внутренних дел было возбуждено уголовное дело. Удалось ли сотрудникам полиции узнать название поставщика мяса в «Dönər Market»?

Как заявил нам представитель пресс-службы МВД Анар Гафаров, следствие по факту отравления еще не завершено. «Нами осуществляются все необходимые экспертизы. Такого рода дела рассматриваются, как правило, около трех месяцев. Только по завершению следствия будет выяснено и обнародовано название компании–поставщика», — сказал нам Анар Гафаров.

Мы вновь обратились к главе пресс- службы Агентства продовольственной безопасности Мансуру Пириеву, который ответил странным вопросом на наш вопрос: “Зачем вам нужно название компании–поставщика? Поставщиками мяса одновременно выступали несколько компаний. Отравление произошло вовсе не по их вине”, — заявил нам глава пресс-службы. И пояснил, что сразу же после распространения информации о факте отравления специалисты Агентства для выяснения причин случившегося собрали необходимую информацию о пострадавших и о деятельности учреждения общественного питания.

«Во время проведения лабораторных исследований было установлено, что по причине несоблюдения работниками ресторана санитарно-гигиенических норм и правил, а также режима дезинфекции, продукты питания и оборудование подверглись загрязнению кишечными палочками, в частности протеусом (Proteus vulgaris)», — заявил он.

Мы попросили главу пресс-службы прокомментировать заявление представителя МВД о том, что название компании–поставщика будет оглашено лишь после завершения расследования.

«Мы обязательно сообщим министерству внутренних дел результаты проведенного нами исследования», — сказал нам Мансур Пириев.

Вооружившись фактами от Мансура Пириева мы обратились в «Dönər Market», сотрудники которого с удивлением встретили обвинение и заявили — «это неправда». К сожалению, они также не назвали нам название компании-поставщика мяса.

Получается странная картина: МВД пока еще продолжает вести расследование, результаты которого будут обнародованы в лучшем случае через полтора месяца, Агентство продбезопасности уже уверено, что виноват не поставщик, а ресторан, где нашли кишечные палочки, а работники «Dönər Market» опровергают все обвинения.

Следствие, конечно, может вестись и три месяца, но если по истечении этого срока станет известно, что виноват именно тот поставщик, который снабжал ресторан, что скажут сотрудники правоохранительных органов? Ведь за три месяца, в течение которых ведется следствие, поставщик, в отличие от ресторана, работает и продолжает снабжать мясом другие пункты общепита. Кто ответит за возможные новые отравления?