Уроки Гянджинских событий

События в Гяндже, унесшие жизни двух офицеров полиции породили много вопросов, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения и самих стражей порядка.

Никакому логическому объяснению не поддается отсутствие у сотрудников полиции, пытавшихся успокоить агрессивно настроенных протестующих не только оружия, но и защитных средств.

Ведь так называемая «акция протеста» анонсировалась в соцсетях в течение нескольких дней, причем эта кампания сопровождалась призывами к насилию. Но правоохранительные органы, призванные быть на страже спокойствия и защиты граждан, пренебрегли даже собственной безопасностью, и в результате жертвами такой беспечности стали офицеры полиции высокого ранга.

А если бы на акцию 10 июля пришли бы не 150, а 1500 человек, то получается, что большой город оказался бы во власти не управляемой агрессивной толпы…

Не обязательно, чтобы все протестующие явились со злонамеренными целями. Но есть феномен экспрессивной толпы, отличающийся особой силой массового проявления гнева, ненависти, перерастающий в агрессию и невольно направленный на разрушительные действия.

Поэтому в ходе расследования Гянджинских событий, необходимо установить и причины не готовности полиции к усмирению не повинующейся массы людей.

В Советской армии была не очень хорошая практика: если часовой терял патроны, потом длительное время солдат посылали на караульную службу с оружием, но без боеприпасов.

Не хочется верить в то, что подобное произошло и у нас. С учетом того, что Юнис Сафаров, стрелявший в главу Гянджи Эльмара Велиева, отобрал орудие преступления у сотрудника полиции, то сейчас стражам правопорядка не выдали оружие по банальной причине: как бы его у них не отняли …

Кстати, почему-то в свое время это преступление было утаено от общественности.

Видимо стоит пересмотреть нормативы поведения стражей правопорядка в различных ситуациях. А то, у нас порой на акцию 10-15 молодых активистов выводят роту полицейских в полной экипировке, а агрессивную толпу встречают сотрудники в повседневной форме и без оружия.

Возможно, есть смысл введения и постоянных вооруженных патрулей в местах массового скопления людей – вокзалах, аэропортах, центральных улицах, площадях.

Такая практика уже существует в крупных городах Европы, где силовики в полной боевой готовности и со специально обученными собаками патрулируют многолюдные места.

Это имеет и профилактическое значение и в то же время позволяет оперативно реагировать на угрозы террористов и других вооруженных групп.

Да, это само по себе не гарантирует предотвращение терактов и прочих вооруженных преступлений, но немало случаев, когда злоумышленники были обезврежены, не успев осуществить свои замыслы.

Остается надеяться, что из гянджинских событий будут сделаны правильные выводы, и дело не ограничится только арестами участников преступных деяний, но и силовики предпримут важные меры по повышению эффективности своих действий.

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