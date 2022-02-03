«Судьба гянджинских ворот была в повестке моего прошлогоднего визита в Грузию. Мы обсудили этот вопрос с соответствующими государственными структурами».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал находящийся с визитом в Гяндже министр культуры Анар Керимов.

Министр отметил, что грузинская сторона не выразила единого мнения по этому вопросу: «Мы обсуждаем возвращение гянджинских ворот Азербайджану путем переговоров. Как известно, существует межправительственная комиссия между Азербайджаном и Грузией, и азербайджанская сторона включила этот вопрос в повестку комиссии. Переговоры проходят нелегко. Наша цель — вернуть ворота в Азербайджан».